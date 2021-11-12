Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yerli yazarların oyunları sanatseverler için perde açıyor... İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Antalya, Adana, Konya, İzmir, Sivas ve Bursa Devlet Tiyatrolarının eserlerini sahneleyeceği ‘Ankara Buluşmaları’nda 48 temsil seyircinin beğenisine sunulacak. Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt yaptığı açıklamada Türk tiyatrosunun gelişimi için yerli eser üretiminin artmasının yanı sıra oyunların nitelikli olmasının önemine dikkati çekti.



Türkiye genelinde Devlet Tiyatroları'nda sergilenen 10 farklı oyun, 48 temsil ile Ankara'da

Kurt, şöyle konuştu: Türk tiyatrosu ancak kendi yazarlarıyla gelişebilir, büyüyebilir. Bu yüzden bizler de yerli yazarları çok önemsiyoruz. Dünyayla yarışabilmek için kendi yazarlarımızın eserlerini, sanatçılarımızı, rejisörleri ön plana çıkarmamız lazım. Yurt dışına turne düzenliyorsak kendi yazarımızla, kendi sanatçılarımızla ve kendi eserlerimizle gitmeliyiz. Biz yurt dışına öz kültürümüzü anlatmalıyız.

Tiyatroya dijital kan: Google'dan 'sahne 2.0' Pandemi döneminde bütün dünyada büyük yara aldıktan sonra dijitalleşmeye başlayan tiyatrolardaki değişim devam ediyor. 275 bin dolarlık Google.org hibesiyle, Inogar ve Tiyatro Kooperatifi yürütücülüğünde hayata geçirilen “Sahne 2.0” projesi de tiyatrocuların dijital mecralar yoluyla seyirciye daha kolay ulaşabilmesini sağlayacak.

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