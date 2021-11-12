Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Geçtiğimiz günlerde Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’nde ilk defa seyirci karşısına çıkan eseri anlatan Gengeç “Bu isimde ya da diğer isimleri Korkut Ata, Dede Sultan olan önemli biri Türk tarihinde yaşamış mıdır? Türk gelenek görenekleri içinde önemi ve karşılığı nedir? Kitaplarında geçen önemli hikayeler nelerdir? Dede Korkut kimdir? Bütün bu sorulara cevap vermek için bu belgesel çalışmasını yaptık” dedi.



Dede Korkut ve Avrupa'daki Orijinal Nüshalarına Yolculuk geçtiğimiz günlerde seyirci ile buluştu

Yönetmen, eserde Avrupa’da bulunan iki nüshadaki hikâyeleri ve olayları her yönüyle seyirciye aktardıklarını söyledi. Prof. Dr. Tufan Gündüz’ün sunumuyla hazırlanan belgeselin görüntü yönetmenliğini Emrah Durmuş yaptı.

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