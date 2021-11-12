Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Dünyanın dört bir yanından yaklaşık 2 bin 200 bebeğin bir araya getirilmesi ile oluşturulan serginin hazırlık aşaması üç yıla yayılan detaylı bir çalışmayla tamamlandı. Yapı Kredi Yayınları’nın katkılarıyla hazırlanan ‘Çağlar Boyu Bebek’ kitabı da bu bebeklerin hikâyesini tarihî safhalarıyla ele alıyor.



Dünya Bebekleri Sergisi Rahmi Koç müzesinde

Eserde; Çin, Japon, Hint ve Türk bebeklerinden Almanya, İtalya, Fransa bebeklerine kadar özel bir antoloji sunuluyor. Serginin küratörü Serra Kanyak’ın yazdığı “Çağlar Boyu Bebek”in önsözü ise Rahmi M. Koç’a ait.

Atıklar ‘ışık’ saçıyor | Artakalan sergisi ziyaretçilerini bekliyor Sanatçı Felekşan Onar “Artakalan” adlı sergisinde cam parçalarını değerlendirdiği eserlerini bir araya getiriyor.