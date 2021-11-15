Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) Davutpaşa Kampüsü Tarihî Hamam Binası bugünlerde “Yarının Dünyasına İvmeyle” çağdaş sanat karma sergisine ev sahipliği yapıyor. YTÜ ve SIGMA iş birliği ile düzenlenen sergi; ziyaretçilerini bilim ve teknolojideki en son gelişmelere dönük tartışmalara davet ederken, hayatımıza girecek olan çetrefili devamlı artan teknolojileri de anlamayı amaçlıyor.



Hakan Gündüz’ün eseri

30 KASIM'A KADAR AÇIK

Serginin dikkat çeken çalışmalarından birinde Hakan Gündüz makine zekâsı ve on binlerce adet yağlıboya tabloyu içeren veri setini kullanarak izleyicilerin duygu durumlarından anında portreler oluşturuyor. Engin Beyaz’ın, etrafımızı saran iletişim ağlarını ve teknolojiyi sembolize eden dev örümcek ağları, Ozan Türkkan’ın hayatının başlangıcına ve döngüsüne adanmış ses, yapay zekâ ve makine öğrenimi desteğiyle oluşturduğu video yerleştirmesi ile ressam Numan Okutan’ın insan bitki melezi absürt portresi ile insansı robotların hayatımız içindeki varoluşuna dikkat çeken yağlı boya tablosunun yanı sıra, biyosanatçı Nergiz Yeşil’in Kombucha mantarı kullanılarak elde edilen sözde deri örnekleri ile hiç var olmamış bir türü işaret eden yerleştirmesi de yine sergi boyunca ziyaret edilebiliyor. Küratörlüğünü Eşref Alemdar’ın yaptığı sergi 30 Kasım’a kadar açık kalacak.

Dünya Bebekleri sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde Oyuncak bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğunu aydınlatan “Dünya Bebekleri Sergisi”, Rahmi M. Koç Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.

Atıklar ‘ışık’ saçıyor | Artakalan sergisi ziyaretçilerini bekliyor Sanatçı Felekşan Onar “Artakalan” adlı sergisinde cam parçalarını değerlendirdiği eserlerini bir araya getiriyor.