Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Çoğunluğu bağımsız çalışan müzisyenlerden oluşan İstanbul Ensemble, 60 kişilik kadrosuyla konser gerçekleştirdi. Seyircinin beğenisini kazanan konserde solist olarak çellist István Várdai sahne aldı. İkinci defa İstanbul seyircisiyle buluşmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Várdai, konserde viyolonsel repertuvarının en tanınan eserlerinden biri olan Edward Elgar’ın viyolonsel konçertosunu seslendirdi.



İstanbul Esamble

Konserin programında ayrıca Gioacchino Rossini’nin “Hırsız Saksağan Uvertürü” ve Ludwig van Beethoven’ın “Pastoral” Senfonisi yer aldı. Seyircili olarak canlı kayda alınan konser, 17 Kasım akşamı İş Sanat’ın YouTube kanalında, ilk gösterimiyle yayında olacak. Konser aynı zamanda çevrim içi sezonun da açılış konseri olacak.

İDSO'dan 13 yıl sonra AKM'de ilk konser İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), 13 yıllık aradan sonra Atatürk Kültür Merkezinde (AKM) konser verdi.