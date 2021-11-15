Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Profil Kitap’tan çıkan “Aile İçinde” adlı eser, İnanç’la yapılan aileye dair nehir söyleşiyi ihtiva ediyor. Hayat tecrübelerinden doğan faydalı derslerin bir aktarımı olan eser, hâlihazırdaki ailevi ilişkilerimizi yeniden gözden geçirmemizi sağlayacak mahiyette. “Aile İçinde” tespit edebileceğimiz tahribatları gidermede yol gösterdiği gibi, yuva kuracak gençlere de rehberlik ediyor.



Hayati İnanç ve Bekir Develi'nin yazdığı kitap Fabrika Ayarı

Ebru Turhan'dan kitap: Şirket müzeciliği kültür mirası Türkiye’de şirket müzesi kavramına katkıda bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan, yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir kitapta topladı. Global marka hâline gelmek isteyen sanayi kuruluşları için rehber mahiyeti taşıyan “Köklere Yolculuk” isimli kitap, raflardaki yerini aldı.