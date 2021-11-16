Türkiye Gazetesi

Murat Öztekin | İstanbul

Yeni binasıyla geçtiğimiz ay kapılarını tekrar açan Atatürk Kültür Merkezine (AKM) destek geldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Türk Telekom arasında; AKM’nin teknik, sanatsal ve kültürel yönetiminin yürütülmesini sağlamayı amaçlayan iş birliği anlaşması imzalandı. Dün AKM'de gerçekleştirilen imza törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türk Telekom Üst Yöneticisi (CEO) Ümit Önal ve Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan katıldı.



Düzenlenen imza töreni

OPERA SALONUNUN ADI DEĞİŞTİ

İş birliği çerçevesinde AKM’nin simgesi olan 2 bin 40 kişilik opera binasının ismi artık “Türk Telekom Opera Salonu” oldu. Törende konuşan Bakan Ersoy “Türk Telekom bu sözleşmeyle teknoloji, bina işletme giderleri, iletişim ve pazarlama ile faaliyet destekleri çerçevesinde yedi yıl boyunca her sene 45 milyon liralık ayni bağış ve ihale kapsamında da 15 milyon liralık nakit destek sağlayacak. Ayrıca her sene TÜFE oranında bu rakamlar artarak, devam edecek” dedi. CEO Ümit Önal ise “AKM teknoloji ile sanatın buluşma noktası hâline gelecek” diye konuştu. Destekle birlikte Türkiye'de bir ilk olan 5G altyapılı Robot Cafe, AKM ziyaretçilerine yeni bir tecrübe de sunacak.

Türk Telekom AKM'nin ana destekçisi oldu Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Türk Telekom arasında imzalanan anlaşma ile Türk Telekom Atatürk Kültür Merkezi’nin ana destekçisi oldu. İmza töreninde konuşan Bakan Ersoy, "Türk Telekom’un bu sözleşme kapsamında vereceği desteğin AKM’de, hem bu teknolojik ve kurumsal kalitenin devamlılığında hem de uluslararası standartlarda oluşturduğumuz özgün yönetim anlayışının sürdürülmesi noktasında önemli katkısı olacaktır" dedi.

AKM’de Necip Fazıl Kısakürek oyunu Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda sahne aldı.