Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yeni Şafak’ın bu sene ilkini gerçekleştirdiği yarışmada; “2021’e Damgasını Vuran Haber Fotoğrafları”, “Kültürel ve Tarihî Fotoğraflar” ile “Yeni Nesil Fotoğraflar” kategorilerinde dokuz kişiye toplam 90 bin Türk lirası mükâfat verilecek. Foto muhabirleri gündeme damgasını vuran haber fotoğraflarıyla, fotoğraf tutkunları kültürel ve tarihî fotoğraflarla, yeni nesil fotoğrafçılığa alaka duyanlar ise drone’la çekilmiş eserleriyle yarışmaya katılabilecek. “mustafacambazfotografyarismasi.com” internet adresinden başvurusu yapılabilen faaliyete son katılım tarihi ise 17 Ocak 2022 olarak tespit edildi.

Bilal Erdoğan'dan Cambaz ailesine ziyaret Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında şehit edilen Yeni Şafak gazetesi fotomuhabiri Mustafa Cambaz'ın ailesini ziyaret etti.