Türkiye Gazetesi

Yirminci yüzyılın popüler kültür ikonu haline gelen ve sürrealist sanatıyla ilgi toplayan Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun otoportresi New York’taki Sotheby’s House’da görücüye çıktı. Yüksek rakamların teklif edildiği tablo müzayedede, 34.9 milyon dolara alıcısını buldu.

"KAHLO'NUN MÜZAYEDEYE GELEN EN ÖNEMLİ ÇALIŞMASI"

Meksikalı ressam Frida Kahlo’nun “Diego y Yo” eseri New York’taki Sotheby’s House’da düzenlenen müzayedede 34.9 milyon dolarlık rekor fiyata alıcı buldu. Eser, Kahlo’nun son otoportrelerinden biri olarak bilinirken, dün yapılan müzayedede Sotheby’s House yetkilileri eseri, “Kahlo’nun müzayedeye gelen en önemli çalışması” olarak tasvir etti. Tabloda gözleri yaşlı olarak görülen Kahlo’nun alnına, bir zamanlar fırtınalı bir ilişki yaşadığı eşi Diego Rivero resmediliyor.

ESER 2018'DE 9.76 MİLYON DOLARA SATILMIŞTI

2018 yılında Rivero tarafından yapılan bir başka eser ise 9.76 milyon dolara satılmıştı. Kahlo’nun “Dieogo y Yo” isimli eserini satın alan kişinin Arjantin’de bir müze sahibi Eduardo F. Cosantini olduğu açıklandı.

Kahlo, 20. yüzyılda yaşamış en önemli sanatçılardan biri olarak nitelendirilirken, tablolarında bolca yer verdiği acı ve soyutlanma temalarıyla ünlü olduğu biliniyor. 1907-1954 yılları arasında yaşayan Kahlo’nun, Meksika kültürünü de eserlerine yansıttığı görülüyor. Kahlo’nun eseri, 1990’da da 1.4 milyon dolara yine bir müzayedede satışa sunulmuştu.

Modern sanat eseri diye müzede boş tablo sergilediler Danimarka'da Jens Haaning isimli sanatçı bir müzede yaptığı sergide, modern sanat adı altında boş tablolar sergiledi.

Dünyaca ünlü tablonun gizemi çözüldü Dünyanın en çok tanınan resimlerinden biri olan "çığlık" tablosunun sol üst köşesinde kurşun kalemle "Sadece bir deli tarafından çizilebilir" yazılıydı. Kızılötesi taramalar, yazıyı yazanın, ressam Edvard Munch'un kendisi olduğunu gösterdi.