Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Sezai Karakoç’un son günlerine şahitlik eden isimlerden biri olan şair ve gazeteci Zeynep Karaca, onunla son görüşmesini şöyle anlattı: "Ben yaklaşık 13-14 yıldır kendisine haftalık ziyaretlerde bulunuyordum. Cuma günü bir arkadaşımla rutin ziyaretlerimizden birine gittim. O esnada yemek yiyorlardı. Yemekten sonra sohbet etmeye başladı. Rahatsız olduğundan söz etti. Aynı zamanda öksürüyordu. Bize ‘Pencereyi açık unutmuşum, o yüzden üşüttüm’ dedi. Kırgın ve sakin bir ruh hâli içindeydi. Arkadaşımla çıkışta ‘Galiba üstat veda ediyor’ dedik.”

“TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, ÇOK ÖNEMLİ BİR OLAY”

Karakoç’un ömrü vefa etseydi son yazısının Türk Devletleri Teşkilatına dair olacağını kaydeden Karaca, şunları söyledi: "Sezai Karakoç gündemi takip eder, zaman zaman bunlarla alakalı yanındakilerle konuşurdu. O esnada da Türk Devletleri Teşkilatı gündemdeydi. ‘Bu, Türk dünyası açısından önemli bir olay. Ama basın bunu önemli görmedi’ dedi ve durumu eleştirdiğini söyledi. Hatta bu durumun önemine dikkat çeken bir yazı kaleme alacağını söyledi. Kendisinin Müslümanların yaşadığı her coğrafya ile ilgilenen bir yapısı vardı."

Şair Sezai Karakoç’a son yolculuğuna uğurlandı Dün vefat eden Türk şirinin ve düşünce dünyasının önemli isimlerinden Sezai Karakoç’un naaşı fatih’teki evinden Şehzadebaşı Camisi'ne götürülerek son yolculuğuna uğurlandı.

Sezai Karakoç hayatını kaybetti Türk şiirinin ve düşünce dünyasının usta ismi Sezai Karakoç'u hayata veda etti. Şair, yazar, fikir adamı ve siyasetçi kimliği ile kendisini 'Diriliş Nesli'ne adayan Sezai Karakoç, İstanbul’da 88 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu.