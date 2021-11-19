Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

BABADAN MİRAS HAYALET AVCILIĞI

‘Ghostbusters’ ya da bizdeki adıyla “Hayalet Avcıları” sinemaları ilk ziyaret ettiği 1984 yılında büyük rağbet görmüş, “en pahalı komedi filmi” olarak seyirci karşısına çıkan eser, korkuyu komediye çeviren yapısıyla materyalist dünyanın çocuklarına metafizik âlemin kapılarını açmıştı... Yönetmen Ivan Reitman’ın çektiği filmde, Bill Murray ve Rick Moranis’in oyunculuk performansları da akıllara kazınmıştı. İkincisi de çekilen eser, 2016 yılında da milenyum kuşağı ile “Hayalet Avcıları: Bu Çağrıya Cevap Ver” adlıyla buluştu. Eski kadro yerine, kadınlardan oluşan bir ekip kuruldu ama bu tarz filmlerin çoğunda olduğu gibi netice hüsrandı! Ve şimdi serinin dördüncü halkası, “Hayalet Avcıları: Öteki Dünya” eski kodlara saygılı bir üslupla, seyirci karşısına çıkıyor. Üstelik filmi, 37 sene evvel çekilen ilk filmin yönetmenin oğlu Jason Reitman beyazperdeye getiriyor. Baba Reitman ise yapımcı olarak işin içerisinde.



Hayalet Avcıları

HARABE EVDE MAZİYİ KEŞİF

Yeni filmin hikâyesi ABD’nin taşrasında geçiyor… Chicago’da yaşayan dul Callie (Carrie Coon), çocukları Trevor ve Phoebe ile birlikte kira borçları yüzünden evlerinden atılıyor. Ancak Callie, o günlerde görüşmediği babasının ölüm haberini almış bulunuyor ve kendisine miras kalan Oklahoma’daki harap hâldeki çiftlik evi, sığınakları oluyor. Kabiliyetli kızı Phoebe (Mckenna Grace), evi karıştırdıkça Callie’nin efsane “Hayalet Avcıları”ndan Egon Spengler’ın çocuğu olduğu anlaşılıyor. Derken hayaletler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Phoebe de dedesinin hayaletlere karşı kullandığı cihazları keşfediyor ve mücadele başlıyor... Bir noktadan sonra efsaneler de hadiseye dâhil oluyor…

ESKİYE AŞIRI SAYGI!

Yönetmen Jason Reitman, “Hayalet Avcıları”nın dördüncü filminde eskilere saygı gösterisinde bulunarak yeni bir hikâye anlatmaya çalışıyor. Eserin merkezine orta yaşlı adamlar değil, bilim tutkunu kız torun yerleştiriliyor, “Podcast’çı” çocuk gibi Z kuşağından karakterler yapıma serpiştiriliyor. Fakat buna rağmen maziye takılı kalınıyor. Hikâye noktasında yeni bir yol çizmekte zorlanılan eserde, doğrusu güçlü bir mizah da karşımıza çıkmıyor. Ama CGI efektleriyle taşradan görüntülerin birleşimi kötü bir sinematografi meydana getirmiyor. Temposunun çok yüksek olmamasına rağmen iki saate yayılan eser, “hafif” bir eğlencelik olmanın ötesine geçemiyor…

DIANA'NIN DÜNYASINA 'KARANLIK' BİR BAKIŞ

Daha evvel birçok çarpıcı biyografik filme imza atan Şilili usta yönetmen Pablo Larraín, bu defa kameranın yönünü hayatı ve ölümü sırlarla dolu olan Prenses Diana’ya çevirdi. Adını Diana’nın evlenmeden önceki soyadından alan “Spencer” adlı eserde talihsiz kadının kraliyete ve Prens Charles’a veda etmeye karar verdiği 1991’deki yılbaşı tatili merkeze alınıyor. Eserde; prensesi Kristen Stewart canlandırırken Timothy Spall, Sean Harris, Sally Hawkins ve Jack Nielen da oyuncu kadrosunda yer alıyor. Yönetmeni Larraín tarafından “gerçek trajediden çıkan bir masal” olarak tanımlanan eser, Diana’nın hayatını bir çeşit tutsaklık olarak tasvir ederek “asi bir ruhun” sadist kimselerce bastırıldığı karanlık bir tablo çiziyor. Başroldeki Stewart ise filmdeki rolüyle “şimdiden” Oscar dâhil birçok mükâfata aday gibi görünüyor…

HAFTANIN DİĞER FİLMLERİ

> “Aşk Yolunda”

> “Ecinni 3: Issız Çığlık”

> “Kral Richard: Yükselen Şampiyonlar”

> “Muallim”

> “Dünyanın En Kötü İnsanı”

EN ÇOK SEYREDİLENLER

>“Eternals” 54 bin 792

> “Dune: Çöl Gezegeni” 46 bin 854

> “Addams Ailesi 2” 36 bin 920

> “Venom 2” 25 bin 628

> “4N1K Düğün” 13 bin 469

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