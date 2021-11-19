Türkiye Gazetesi

İngiltere’nin Northamptonshire bölgesindeki tarihî bir evin çatı katında bulunan Osmanlı atlası, açık artırmada 86 bin 250 sterline (1 milyon 250 bin lira) alıcı buldu. 300 yıldan fazla süredir Sitwell ailesine ait olan evde bulunan Osmanlı atlasından sadece 50 nüsha basıldı. Dreweatts Müzayede Evi, söz konusu Osmanlı atlasının “İslam dünyasında basılan ilk atlas” olduğunu belirtti. Son derece nadir olan bu atlas, İngiltere’deki bir alıcıya tahmin edilenin 4 katından fazla bir meblağ olan 86 bin 250 sterline satıldı.

Atlas, dünyanın farklı bölgelerini gösteren elle renklendirilmiş 24 harita içeriyor. Dreweatts Müzayede Evi’nden uzman Denise Kelly, atlasla ilgi yaptığı değerlendirmede “Bu harika bir atlas. Ciltleme, coğrafi haritalar ve gökyüzüne ilişkin haritanın durumu olağanüstü. Satışa çıkacak büyüleyici bir obje” ifadesini kullandı. Atlasın, İngiltere’ye, Sitwell ailesi üyesi General Lord Hely-Hutchinson tarafından getirildiği tahmin ediliyor.

Filistinli aile, Osmanlı askerinin emanetini 106 yıl sonra teslim etti Filistinli aile, 1915 yılında Osmanlı askerinin bez parçasına sararak bıraktığı içi para dolu emaneti Kudüs Başkonsolosu Büyükelçi Demirer’e teslim etti.

Roman tadında Osmanlının kuruluşu Araştırmacı yazar Mehmet Fatih Oruç’un “Ertuğrul Gazi: İmparatorluğun Şafağında” adlı tarihî romanı okuyucuyla buluştu.