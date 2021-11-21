Türkiye Gazetesi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Göbeklitepe ve diğer tepeleri içinde barındıran “Taştepeler” bölgesinin, yapılacak yoğun tanıtımlarla, dünyada öne çıkan bir nokta hâline geleceğini belirtti. Ersoy “Mısır için piramitler neyse Türkiye için, Güneydoğu için de Taştepeler o olacak” dedi.



Mısıt Piramitleri'nden 7,500 yıl daha eski olan Göbeklitepe

TAŞTEPELER NEOLİTİK ÇAĞ PARKI OLACAK

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda açıklamada bulunan Bakan Ersoy “Şu anda Göbeklitepe dünya çapında hiç olmadığı kadar tanınır hâle geldi. Göbeklitepe’yi, Güneydoğu Anadolu’nun kurtuluş reçetelerinden biri olarak gördük. Yaptığımız kazı çalışmaları ile 11 tane daha benzer yerleşim yeri bulduk. Bir tanesi Karahantepe. Toplam 12 oldu. 20’ye kadar da gidecek. Bu çalışmayı uluslararası statüye getiriyoruz. Beş ülkeden sekiz üniversite ve akademi bununla ilgili başvuruda bulundu. Hepsini kabul ediyoruz. Türkiye’den de başvurular var, onları da kabul ediyoruz ve hepsine kaynak çıkarıyoruz. Bir devlet projesi hâline getirildi. Hızlı bir şekilde, burası ‘Taştepeler Neolitik Çağ Parkı’ olacak. Dünyanın sayılı noktalarından biri ve 12 bin yıllık geçmişi var. Yeni bulunan bölgelerin daha eski olma ihtimalleri de var. Üç dört sene içinde yoğun tanıtımlar ile Mısır için piramitler neyse, Türkiye için, Güneydoğu için de Taştepeler o olacak. Oraya çok ciddi turizm yatırımlarını da beraberinde getirecek” şeklinde konuştu.

Tarihin sıfır noktası Göbeklitepe’de sıra gecesi düzenlendi Tarihin sıfır noktası olarak da adlandırılan 12 bin yıllık geçmişi bulunan Şanlıurfa’daki Göbeklitepe’de yerli ve yabancı turistler için sıra gecesi düzenlendi.

Göbeklitepe'nin tarihi birkaç bin yıl geride Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Konya’nın Çumra ilçesindeki 9 bin 400 yıllık Çatalhöyük kazı alanındaki Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezinin temelini attı.

Kültür Bakanı Ersoy: Göbeklitepe çevresinde 11 tepe daha bulduk Tarihin sıfır noktası olarak nitelendiren Göbeklitepe'nin çevresinde yapılan çalışmalar sonrası 11 tane daha tepe bulundu.