Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern’in Beyoğlu’ndaki geçici mekânı da, 24 Kasım günü bütün öğretmenlere ücretsiz olacak. Öğretmenler bu günde müzenin koleksiyon ve “Etkileşimler ve Uluslararası Sanatçı Filmleri” sergisini gezebilecek. Devlet Tiyatrolarının farklı bölgelerindeki 12 oyun da 24 ve 25 Kasım tarihlerinde ücretsiz olarak öğretmenlerle buluşacak. Ülke genelinde düzenlenecek faaliyetler çerçevesinde toplamda 4 bin 300 öğretmenin ücretsiz olarak tiyatro seyretmesi sağlanacak. Tespit edilen oyun biletleri, Devlet Tiyatrolarının gişelerinden öğretmen kartları gösterilerek temin edilebilecek.

Atıklar ‘ışık’ saçıyor | Artakalan sergisi ziyaretçilerini bekliyor Sanatçı Felekşan Onar “Artakalan” adlı sergisinde cam parçalarını değerlendirdiği eserlerini bir araya getiriyor.

Dünya Bebekleri sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde Oyuncak bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğunu aydınlatan “Dünya Bebekleri Sergisi”, Rahmi M. Koç Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.