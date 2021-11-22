Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Pandemi dönemi sahne sanatçıları için zor geçse de işler tersine dönüyor… Özellikle plastik sanatlarla uğraşan sanatçılar, hem üretim hem de satış noktasında ‘parlak’ günler geçiriyor. Geçtiğimiz ay Artprice tarafından yayınlanan yıllık rapora göre; bütün dünyada son bir yılda sanat eserleri satışı 2,7 milyar dolara çıkarak rekor kırmıştı. Bu satışta dijital mecraların ve NFT temelli eserlerin büyük rolü oldu. Türkiye’de ise yeni sanat galerileri peş peşe kuruluyor; fuar ve sergi açılışlarına yetişilemiyor.

TEMELDE İNTERNET VAR

Son olarak geçtiğimiz günlerde kapılarını açan Galeri Apollon’un kurucusu Türk kökenli Belçikalı ressam Karl Talip Kara, pandemi döneminde sanat dünyasının hiç durmadığını söylüyor. İnternet dünyasının plastik sanatlarla uğraşan sanatçılara yeni kapılar araladığını kaydeden Kara “Bugünlerde sanal âlem hayatımızda daha çok yer alıyor. Ben de revaçta olan sanal mecralar sayesinde pandemi döneminde son beş yılın en çok eseri satışını yaptım. Yeni dönem, Şişli’deki bir galeriden ABD’ye eser ulaştırmanın ne kadar kolay olduğunu gösterdi” ifadelerini kullanıyor.



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“İNANILMAZ HAREKETLİLİK”

Geçtiğimiz aylarda kapılarını açan Ruberu Art Gallery’nin kurucusu ve sanat eleştirmeni İsmail Erdoğan ise “Şu an sanat dünyasında inanılmaz bir hareketlilik söz konusu” diyor ve sözlerine şöyle devam ediyor: “Pandemi sürecinde bazı insanlar fakirleşse de zenginleşen insanlar oldu. Böylece sanat piyasasında koleksiyoncular varlıklarını devam ettirirken, onların içerisine yeni bir kitle eklendi. Kendilerine yönelik yapılan bazı işler de başarılı oldu ve böylece piyasa büyüdü. Bunları genellikle genç bir kitle olarak tanımlamak mümkün.”

NFT sanat eserlerinin sanat piyasasına tesir ettiğini de anlatan Erdoğan “Sağlıklı bulmuyorum ama dünya bambaşka bir yere doğru gidiyor, algılar değişiyor. Sanal olan şeylerin bu kadar karşılık bulduğunu düşünürsek, NFT sanat eserleri neden kalıcı olmasın diyorum” şeklinde konuşuyor.

Sanatçıların yeni gelir kapısı: NFT Dünya genelinde etkili olan NFT fırtınası, Türkiye'deki ünlü isimlerin de dikkatini çekmeye başladı. Sanatçılar, 'takas edilemez jeton' anlamına gelen NFT'lerden servet kazanıyor.

NFT: Sanat mı, yoksa zenginlerin yeni oyuncağı mı? Açılımı ‘Değiştirilemez Token’ olan NFT, aslında ‘kripto sanat’ anlayışı. NFT ile bir dijital sanat eseri, bir Tweet veya video ve müzik dosyası alabilirsiniz. Ancak bir NFT’nin görüntüsünü sağ tıklayıp masaüstüne kaydetmek sizi milyoner yapmaz.