Türkiye Gazetesi

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu ile gerçekleşen festivalin açılış filmi ise İspanyol yönetmen Oliver Laxe’in ‘Mimozalar’ (Mimosas) filmi oldu. Gecede, yönetmen Laxe’a festivale katılımından dolayı plaket verildi. Laxe teşekkür ederek başladığı konuşmasında “Gittikçe sekülerleşen bir dünyada böyle bir festival olması beni mutlu ediyor. Birçok sinema ustası aslında geleneksellikle büyük bir bağ kuruyor ve biz de şu an burada bunu yapıyoruz. Maneviyat gerçekten çok önemli” ifadelerini kullandı. Yedinci Âlemlere Rahmet Kısa Film Festivali, çeşitli faaliyetlerle 27 Kasım’a kadar devam edecek.

Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali kapılarını açıyor Yüzün üzerinde sinemacıyı bir araya getirecek Korkut Ata Film Festivali’nde Türk dünyası kültürel olarak kucaklaşacak. Yönetmen Mesut Uçakan, festivalin Türk dünyasındaki müşterek filmleri artıracağını söylüyor. Yönetmen Nazif Tunç ise sinemada ‘Kızılelma’nın ilk adımının atıldığını savunuyor.