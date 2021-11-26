Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Törenin 19 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla Dolmabahçe Sarayı’nda yapılacağını kaydeden Bilal Erdoğan “İlim Yayma Ödüllerine aday olma ve aday gösterilme anlamında akademi dünyasının daha teşvik edilmesini istiyoruz. Öbür taraftan bu ödülün en önemli maksatlarından bir tanesi başarılı, parlak çocuklarımızın akademik kariyere ve araştırmaya özenmesini sağlamak” diye konuştu.

Ödüllerin uluslararası yankısıyla ilgili çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Erdoğan, planlamalarının İlim Yayma Ödüllerinin 10. yıl itibarıyla uluslararası hüviyet kazanmasını sağlamak olduğunu dile getirdi. 2021’de ödül miktarlarını ikiye katladıklarını anlatan Erdoğan “Büyük Ödülü 600 bin lira, diğer Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri ile Sosyal Bilimler Ödüllerimizi 200 biner lira olarak tayin ettik” açıklamasında bulundu.

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