Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

İNTİKAM LABİRENTİ!

Jason Statham, suç ve aksiyonun peşini bırakmadığı bir aktör ama her filmi saçsız başı gibi parlak değil! Kendini gösterebileceği filmlerde unutulmaz “yardımcılardan” biri olduğu gibi, kırılgan bir senaryonun omuzlarına yüklendiği de vaki… Statham’ın yönetmen Guy Ritchie ile sinemada bir araya gelmesi ise farklı tablolar ortaya çıkardı; “Snatch” ve “Ateşten Kalbe, Akıldan Dumana” gibi hafızalardan silinmeyen filmler de meydana geldi, “Revolver” gibi unutulan eserler de… Ve şimdi ikili, “İntikam Vakti” (Wreath of Man) için on altı sene sonra dördüncü defa bir arada...

Oyuncu kadrosunda Holt McCallany, Josh Hartnett, Scott Eastwood ve Jeffrey Donovan gibi isimlerin de yer aldığı film, bir soygun hadisesine farklı zamanlardan bakan, katmanlı bir hikâye sunuyor.

FRANSIZ FİLMİNE DAYANIYOR

Aslında 2004 yapımı Fransız filmi “Cash Truck”a dayanan eser, Los Angeles’ta elit müşterilerinin para ve mücevher transferleri için hizmet veren Fortico şirketinin zırhlı kamyonuna yapılan kanlı saldırıyla açılıyor. Zaten her şey bunun etrafında dönüyor. Şirkete yeni dâhil olan Patrick Hill (Statham) ise karşı karşıya kaldığı yeni bir soygun hadisesinde, saldırganların tamamını öldürerek hemen göze giriyor. Fakat bu, aynı zamanda kim olduğunun sorgulanmasına da yol açıyor. İlk çeyreğinde vasat altı bir aksiyon filmi gibi duran eser, sürpriz bir şekilde kırılıp derinleşmeye başlıyor. Farklı kısımlara ayrılarak işlenen eserde flashback’lerle yavaş yavaş Patrick’in karanlık dünyası aydınlanıyor. Neticede karşımıza intikam ve vicdan azabıyla yoğrulmuş bir “baba” çıkıyor. Aslında “Suça yardım edenin sonu...” minvalinde bir hikâye bu...

Jason Statham, filmde hayranlarını tatmin edecek bir oyunculuk sergiliyor.

ZAMANDA DOLAŞMA İHTİRASI

Yönetmen Ritchie’nin zamanda dolaşma ihtirası bu filmde de devam ediyor. Ancak bu sebeple anlatım zarar görüyor. Zira aslında basit bir hikâye labirente dönüştürülerek seyirci karşısına getiriliyor. Böylece iki saat boyunca (uzun bir zaman!) devam eden gelgitler, gereksiz uzuyor ve usandırabiliyor.

KESİNTİSİZ AKSİYON

Buna rağmen gerilim ve aksiyonsuz bir sahnesi olmayan “İntikam Vakti”, seyirciyi kendinden koparmıyor. Özellikle silahların patladığı anlarda başarılı sekanslar yakalanıyor.

İşin oyunculuk tarafına bakarsak; bu türlerdeki tecrübesinin de tesiriyle kötü bir oyunculuk sergilemeyen Statham, ağzını az açıp silahını çok konuşturuyor! Ancak eser, genel manada karakterlerini “geveze” kılan bir senaryoya sahip. Üstünde durmadan edemeyeceğim: Bu aralar gösterime giren Hollywood filmlerinde aşırı derecede “iklim krizi” vurgusu mevcut. “İntikam Vakti” gibi popüler bir filmde de gereksiz bir diyalogla bir “güvenlik görevlisi” konuyu dert ediniyor!

HAYRANLARINI MEMNUN EDECEK

Hasılı “İntikam Vakti” potansiyelinin aksine uzatılmış ve karmaşıklaşmış hâliyle orta karar bir aksiyon filmi oluyor. Ama türünün hayranlarını büyük ekrana çekecek ve memnun edecektir diye düşünüyorum. Bu arada yönetmen Guy Ritchie ile Statham’ı yakında yeniden göreceğiz. Zira çekimleri geçen yaz Antalya’da yapılan “Operation Fortune: Ruse de guerre” filminin yeni yılın ilk ayında vizyonda olması planlanıyor.

GUCCI’NİN ENTRİKALI HİKÂYESİ

HIRSIN MODASI GEÇMEZ

İtalyan modaevi Gucci’nin ardındaki aile imparatorluğunun hırs ve açgözlülükle dolu enteresan hikâyesi “Gucci Ailesi” adlı filmle bu hafta salonlara misafir oluyor... Usta sinemacı Ridley Scott’ın yönetmenliğini yaptığı eser, oyuncu kadrosunda şarkıcı Lady Gaga başta olmak üzere Adam Driver, Jared Leto, Jeremy Irons, Jack Huston, Salma Hayek ve Al Pacino gibi yıldızları barındırıyor.

Gucci ailesinin tarihinin 30 senesini içine alan hikâye, 1900’lerin sonunda, ünlü İtalyan moda imparatorluğunun gücünün sarsıldığı bir devrinde başlıyor. Şirket, Guccio Gucci’nin iki oğlu tarafından denetlenmektedir: Kurnaz Aldo (Al Pacino) ile bağımsız kardeşi Rodolfo... Rodolfo’nun çekingen oğlu Maurizio ise, güzel ve hırslı Patrizia (Lady Gaga) ile tanışır ve babasına karşı gelerek onunla evlenir. Aldo Amca ise zeki Patrizia’yı akraba olarak görür ve birlikte Maurizio’nun şirkete katılması konusunda ikna ederler. Ancak rakipleri karşısında Gucci’nin yeri sarsılmaya başlayınca açgözlü kadın Patrizia, eşi Maurizio’yu yönlendirerek sinsi bir şekilde şirketin kontrolünü ele geçirmesini sağlar. Boş vaatlerle de vârisler kandırılır. Ancak aileyi karıştıran kadın Patrizia, kendisi de mesut olmayacaktır... İki saat 37 dakikalık eser, seyircisini aşk, ihanet, çöküş, intikam ve cinayetle dolu uzun bir yolculuğa çıkarıyor.

