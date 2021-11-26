Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

“Bağımlılıklardan Özgürleşmek” temasıyla altıncısı organize edilen Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması'nın başvuruları devam ediyor. Jüri üyeleri arasında Karikatürist Varol Yaşaroğlu’nun da bulunduğu yarışmaya katılan isimlerden; alkol, tütün, madde, kumar, teknoloji bağımlılıklarına odaklanmaları bekleniyor. Ülkemizden ve dünyadan profesyonel ve amatör bütün karikatüristlerin katılımına açık yarışmanın başvuruları 31 Ocak 2022 tarihine kadar cartooncontest.yesilay.org.tr adresinden yapılabiliyor. Bu yıl ilk kez “16 Yaş Altı” kategorisinde başvuru alacaklarını açıklayan Yeşilay Genel Müdürü M. Nurullah Atalan, “Bağımlılıklardan Özgürleşmek temasıyla hem gençlerin hem amatör ve profesyonel yetişkinlerin üretecekleri karikatürleri heyecanla bekliyoruz” diyor.

TOPLAM 90 BİN TL MÜKÂFAT

Yarışmaya katılan eserler, karikatüristler ve bağımlılık alanında uzman isimler tarafından değerlendirilecek. 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nın sonucunda birinciye 15 bin TL, ikinciye 12 bin 500 TL, üçüncüye 10 bin TL ödül verilecek. Ayrıca 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik başarı ödülü verilirken, bir kişi 3 bin 500 TL’lik Mazhar Osman Özel Ödülü’nün sahibi olacak. Bu yıl ilk defa açılan 16 Yaş Altı Kategorisi 3 kişiye 7 bin 500 TL’lik mükâfat kazandıracak. Yeşilay, 6. Uluslararası Yeşilay Karikatür Yarışması’nda toplam 90 bin TL ödül dağıtacak.

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