Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sanatçının, Üsküdar Nevmekân Sahil Galeri’de açılan sergisinde geleneksel ve modern hat teknikleriyle ortaya çıkarılmış 200’den fazla hat eseri, antika çerçeveler içerisinde teşhir ediliyor. Ziyaretçilerini “Cevher”i aramaya davet eden Efe, eserleriyle inancın hiçbir şeyin önüne geçemeyen kudretini yansıtıyor.

MANAYI YAKALAYAN SANATÇI BAŞARILI OLUR

Sergisi hakkında değerlendirmede bulunan sanatçı Efe “Manayı yakalayan sanatkâr, eserini seyreden insanı cevhere ne kadar yaklaştırabilirse ancak o kadar başarılı olur. Buradan hareketle farklı kompozisyonlar oluşturularak yazılmış bir ayet, hadis veya kelam-ı kibar, şekil elbisesiyle izleyicisini karşılayıp öze yaklaştırma, cevheri buldurma maksadı taşımalıdır. Burada izleyeceğiniz eserlerin her biri eşsiz manalar içermekte ve her mana, cevherini söylemektedir. Sanatkâr için önce mana, sonra cevher ve sonra da eser zuhura gelmelidir. İzleyen için önce eser, sonra mana ve nihayet cevher zuhura gelir. Asıl gaye budur” diyor. Küratörlüğünü Meyçem Ezengin’in üstlendiği sergi, 9 Ocak 2022 tarihine kadar açık kalacak.

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