Türkiye Gazetesi

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfının ortak organizasyonu ile gerçekleştirilen festivalin “En İyi Ulusal Kurmaca Ödülü”ne genç yönetmen Muhammed Furkan Daşbilek’in “Bir Nehir Kıyısında” filmi layık görüldü. “En İyi Ulusal Belgesel Ödülü”nü “Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar”, “Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü”nü “Flowers for You”, “En İyi Kısa Belgesel Ödülü”nü “Meerman” ve “Uluslararası En İyi Kısa Animasyon Ödülü”nü ise “Good Wolf” filmi kazandı. Bu yıl festivalde “Vefa Ödülü”, senarist Ayşe Şasa adına Bilal Çimrin’e takdim edildi. Gecede konuşan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan “Saniyeye sonsuzluk sığdırma gayretinde olan bütün katılımcıları tebrik ediyorum” dedi. Festival Direktörü Cemil Nazlı ise bu sene 65 farklı ülkeden 568 eserin yarışmaya başvuru yaptığını anlattı.

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