Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Türkiye’de geçen sene 433 milyon 213 bin kitap üretilerek yayıncılıkta yükseliş yakalandı. Pandemiye rağmen kitap üretiminde yüzde 2,2 oranında artış oldu. Fakat kitap kâğıdında neredeyse tamamen yurt dışına bağımlı olan Türkiye’deki yayıncılar, son günlerde kâğıt yüzünden sıkıntılar içerisinde… Döviz kurunun yanı sıra yurt dışındaki kâğıt üreticilerinin daha kârlı piyasalara yönelmelerinden ötürü Türkiye’ye kâğıt tedariki sınırlandı. Bu durumun, kitap üretiminin azalmasına yol açarak kültürel zenginliği tehdit edebileceği düşünülüyor. Yayınevleri, devletin yerli kâğıt üretimi için özel sektörü teşvik etmesini istiyor.

DÜNYADA SELÜLOZ KRİZİ VAR

Sorularımızı cevaplayan Büyük Doğu Yayınlarından Emrah Kısakürek “Kurun yanı sıra, kitap kâğıdında neredeyse %100’ e yakın bir fiyat artışı var. Selüloz krizi yaşayan yurt dışındaki fabrikalar, kâğıt üretimini kıstı; daha kârlı piyasalara girmek istiyorlar. Bu yüzden Türkiye’de şu anda birinci hamur kâğıt bulmak zorlaştı” diyor. Bu durumun kitap baskı sayılarının ve çeşitlerinin azalmasına yol açabileceğini söyleyen Kısakürek “Artık yayınevleri daha iyi tüketilecek popüler kitapları basacaktır diye düşünüyorum. Popüler olmayan nitelikli kitapların basımı azalabilir. Hatır gönül için kitap basma devri de kapandı. Öte yandan dijital kitapta biraz yükseliş olabilir. Özellikle akademik kitaplarda bu daha fazla yaşanacaktır” şeklinde konuşuyor. Lüks kâğıtta %18, kitap kâğıdında %8 KDV bulunduğunu söyleyen Kısakürek, devletin bu vergiyi birkaç sene sübvanse edebileceğini, yerli kâğıt üretimi için de özel sektöre yatırım teşviki yapabileceğini sözlerine ilave ediyor.

YENİ ESERLER DAHA AZ BASILACAK

Basın Yayın Birliği Başkanı ve Yeditepe Yayınevi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Karagüllüoğlu ise “Avrupa’da da bir kâğıt sıkıntısı var. Devlet, kâğıttaki gümrük vergisi ve KDV’yi kaldırarak yayın dünyasına acil katkı yapabilir. Kâğıt üretimi yapmak ise uzun vadeli bir iştir” diye konuşuyor. Karagüllüoğlu sıkıntının devam etmesi hâlinde yeni kitapların ve yeni yazarların eserlerinin daha az okurla buluşacağını söylüyor.

Taşı sıkıp kağıt çıkaracak Madencilik Sorunları ve Çözümleri Derneği Başkan Vekili Yasemin Bal, taştan kâğıt için Ege, Akdeniz ve Marmara Bölgesi’nde üretim tesisi kuracaklarını belirterek “Taştan yıllık 550-600 bin ton üretimle 550-600 milyon dolarlık ithalatın önüne geçeceğiz. Birkaç yıl içerisinde yıllık bir milyar dolar cari açık kapatma yeteneğine sahip olacağız” dedi.

'Ham madde sorunu kağıt sektörünü darboğaza sokabilir' AGED Genel Müdürü Osman Kaytan, kağıt sektörünün ham maddeye ulaşmasındaki sıkıntının büyüklüğüne dikkat çekti. Sektörün ham maddeye ulaşmasının kısıtlanmış olmasının, önümüzdeki birkaç ay içerisinde olumsuz etkilerini göstereceğine işaret eden Kaytan, “Bu durum sektörü bir darboğaza sokacaktır. Sektörün önündeki ithalat engelinin kaldırılması zaruridir” dedi.