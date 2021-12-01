Türkiye Gazetesi

“Türk Devlet ve Düşünce Hayatına Yön Veren Şahsiyetlerin Kısa Yaşam Öyküleri Serisi ve Çevirisi Projesi” dâhilinde Dr. Mustafa Tatcı tarafından kaleme alınan eser; Türkçenin yanı sıra Arapça, Farsça, Almanca, İngilizce, Fransızca, Rusça, Boşnakça, Japonca ve Çince olarak okuyuculara sunuldu. Gençlere yönelik olarak hazırlanan kitapta; Yunus Emre’nin hayatı ve eserleri; menkıbe ve şiirlerinden seçilen örnek metinlerle ele alınıyor. Eserin Yunus Emre’nin yurt dışında geniş kitlelere tanıtılması açısından önemli katkıları olması bekleniyor. Projenin Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı ve Ord. Prof. Dr. Cahit Arf kitaplarıyla devam edeceği ifade ediliyor.

Dr. Mustafa Tatcı: Yunus Emre’yi ozan diye tanıttılar Yunus Emre denilince akla ilk gelen isimlerden olan Dr. Mustafa Tatcı, büyük mutasavvıfa dair bugüne kadar yazılmış en geniş çerçeveli kitabı hazırladı. Tatcı “Bazıları Yunus’u sıradan bir şair ve ozan gibi takdim ettiler. Bazıları da Batılılar gibi hümanist değerlendirmelerle Yunus’un gerçek kimliğini örtmeye çalıştılar” diyor.