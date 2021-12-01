Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Limak Vakfının “Sanat Her Yerde” projesi çerçevesinde konser icra eden Akyol, baraj inşaatındaki çalışanlara arp konseri verdi. Kendi bestelerini çalan Akyol’un icra ettiği eserler arasında Âşık Veysel’in hafızalara kazınan “Çiğdem Der ki Ben Alayım” türküsü de yer aldı.

Akyol, ilk defa böyle bir konser verdiğini belirterek “Bir barajda, zirvede ve tünellerde arp ile verilen ilk konser bu. Arpın kristalize su sesi, barajın ve tünellerin akustiğiyle birleşerek ortaya çıkan ses o denli güçlü ki mikrofona dahi gerek duymadık” dedi.

İş Sanat, İstanbul Ensemble konseri ile açılışı yaptı İş Sanat “Umut ve Dayanışma” adını verdiği yeni sezonunu, Maximum Uniq Hall’da orkestra şefi Rengim Gökmen idaresindeki İstanbul Ensemble konseri ile açtı.