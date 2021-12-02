Türkiye Gazetesi

Greenart Grup markasıyla birçok alanda faaliyet gösteren ve Nasipse Olur filmi gibi sinema filmi yapımcılığı da yapan Vahdet Erdoğan, farklı dizi projeleri için de kanallarla görüşme halinde olduklarını ifade etti. Yakın tarihin önemli isimlerinden Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Killigil'in hayat hikayesi ile alakalı bir çalışma yaptıklarını ve tarihçilerle birlikte dönemin kaynaklarıyla tarihi tezlerin incelenip senaryo haline getirdiklerini belirten Vahdet Erdoğan, Nuri Kirliligil'in topluma ve özellikle genç kuşaklara anlatılması gereken bir kahraman olduğunu ve bu dizi projesi için her türlü imkanı seferber edeceğini söyledi. Öte yandan Vahdet Erdoğan, gösterildiği tüm platformlarda ve ülkelerde beğeni toplayan Nasipse Olur'un ikinci filmi için çalışmaların devam ettiğini ve onaylanmış 2 adet sinema filmi projesinin daha yakında hayata geçeğini bilgisini verdi.

Enver Paşa'nın kardeşi olan Nuri Killigil, 1881 yılında İstanbul'da doğdu. Tarihi kayıtlara göre 1. Dünya Savaşı'nın sonlarında Azerbaycan'ı işgal eden Rus-Ermeni birliklerinin Mart Olayları adı ile anılan Müslüman katliamları yapmaları üzerine, Kafkas İslam Ordusu'yla bölgeyi işgalden kurtarma harekatı başlattı. Nuri Paşa'nın komutasındaki Kafkas İslam Ordusu'nun galip geldi. 15 Eylül 1918 tarihinde Bakü'nün kurtarılmasından sonra da bir Osmanlı müfrezesi ile Dağıstan'a geçerek burayı da Rus işgalinden kurtarılmasına katkı sağladı. 1938 yılında kurduğu silah fabrikasında 2 Mart 1949 günü meydana gelen patlama sonucu 27 kişi ile birlikte hayatını kaybetmiştir.