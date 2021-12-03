Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bu sene yarışma kısmında 19 kısa filmin finale kaldığı festivalde toplam 100 bin Türk lirası ödül verilecek. 5 Aralık'a kadar devam edecek festival çerçevesinde İranlı yönetmen Majid Majidi de yarın Atlas 1948 Sinemasında sinema tecrübesini konuşmak için ilk defa Türkiye’de “Ustalık Sınıfı” gerçekleştirecek. Majidi'nin “Sun Childiren / Güneşin Çocukları” filmi ise bu akşam seyirciyle buluşacak. Festivalde 5 Aralık Pazar günü saat 11.00’de “Author Sinema Yönetmenliğinden Dijital Platform Yönetmenliğine” paneli gerçekleştirilecek. Atlas 1948 Sinemasında düzenlenecek panele, yönetmenler Atalay Taşdiken, Isa Qosja ve George Ovashvilli katılacak.

İspanyol yönetmen Oliver Laxe: En kötü filmleri şimdi çekiyoruz “Sinemada gelenekle ve maneviyatla olan bağımızı kaybediyoruz” diyen yönetmen Laxe, günümüzde tarihin en kötü filmlerinin çekildiğini söyleyerek, Netflix’i işaret ediyor.