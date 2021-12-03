Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Aralık ayı itibarıyla Atlas 1948 Sineması, “MUBI En İyiler Seçkisi”ne ev sahipliği yapacak. Antolojiyle klasiklerden modern şaheserlere kadar dünyanın farklı yerlerinden filmler beyazperdeye taşınacak. İstanbul Sinema Müzesi ve Atlas 1948 Sineması İşletme Genel Müdürü Ceyhun Tuzcu, pandemiyle birlikte dijital platformların yükseliş trendinde olduğunu belirterek “Biz de köklü geçmişi olan ve son teknolojiyle yenilenen Atlas 1948 Sinemasında geleneksel ile dijital tecrübeyi bir araya getiriyoruz” dedi.

Majid Majidi sinema dersi verecek! Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen “4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali”, sinemaseverlerle buluştu... Festival çerçevesinde İranlı yönetmen Majid Majidi Türkiye’de “Ustalık Sınıfı” gerçekleştirecek