Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla 30 Aralık'a kadar Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenecek proje çerçevesinde; resim, heykel ve seramik alanlarında çağdaş Türk sanatçılarının eserleriyle oluşturulan antoloji, sanatseverlerle buluştu. Siret Uyanık’ın proje koordinatörü olduğu, Galeri M Sanat galerisinin yürüttüğü sergi, 93 sanatçının Kültepe Tabletlerini konu alan eserlerinden meydana geliyor. Kültepe kazı başkanı ve arkeolog Prof. Dr. Fikri Kulakoğlu’nun danışmanlığını yaptığı sergide, resim, heykel ve seramik alanlarında 95 eser yer alıyor.

Cemil Efe'nin 'Cevher' sergisi açıldı Usta hat sanatçısı Mustafa Cemil Efe, her şeyin özüne odaklandığı sıra dışı hat eserlerini “Cevher” adlı sergisinde bir araya getiriyor...

Dünya Bebekleri sergisi Rahmi M. Koç Müzesi'nde Oyuncak bebeklerin Antik Çağ’dan günümüze uzanan yolculuğunu aydınlatan “Dünya Bebekleri Sergisi”, Rahmi M. Koç Müzesinde sanatseverlerin beğenisine sunulmaya devam ediyor.