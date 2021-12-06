Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Moderatörlüğünü Festival Direktörü Faysal Soysal’ın yaptığı ve Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşen faaliyette konuşan Majidi, sinemada ilk fikrin geldiği ana değinerek, “Bir filiz gibi, toprağın içinde besledikçe, sevdikçe büyüyen, daha sonra senaryoya, ardından filme dönüşen ve insanlara değen tarafını seviyorum” diye konuştu. İyi bir senaryo yazmaktaki sırrı da açıklayan Majidi, “Bu sır aslında şu noktada hayat tecrübesi… Kendi tecrübeniz, hayatınız ve her şeyi izlemek... Biz çoğu zaman kendi hayatımız içinde çok dar bir alanda besleniyoruz. Çok ötesine gitmek, toplumla doğru ilişkiler kurmak, bizim kendi hikâyemize yeni açılımlar sağlayacaktır” dedi.

Majid Majidi: Sinemanın insana değen yönünü seviyorum Meşhur İranlı yönetmen Majid Majidi, katıldığı Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali’nin “Ustalık Sınıfı” programında sinemasını anlattı.

Majid Majidi sinema dersi verecek! Hacı Bektaş-ı Veli anısına gerçekleştirilen “4. Uluslararası Kızılay Dostluk Kısa Film Festivali”, sinemaseverlerle buluştu... Festival çerçevesinde İranlı yönetmen Majid Majidi Türkiye’de “Ustalık Sınıfı” gerçekleştirecek