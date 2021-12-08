Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Roman dalındaki ödül “Burası Radyo Şarampol” kitabının yazarı Şükran Yiğit’e, şiir dalındaki mükâfat ise “Bir Uçurumun Haritası” isimli kitabıyla Alphan Akgül’e takdim edildi. İlk Roman Vakıf Özel Teşvik Ödülü uygun eser bulunmadığı için bu sene verilmezken İlk Şiir Kitabı Vakıf Özel Teşvik Ödülü ise “Türbülans” adlı kitabıyla Naile Dire’ye verildi. Ödül alan isimlerden Alphan Akgül “Bu ödülü almak şiir alanında yaşanabilecek en görkemli onurlardan biri” dedi.

Almanya'da İzmirli genç bilim adamına büyük ödül İzmir'de yaşayan Dr. Onur Günlü, Almanya'da iki yılda bir düzenlenen Johann Philipp Reis Ödülü'ne layık görüldü. Günlü, bu ödüle alan ilk ilk Türk oldu.

Bilal Erdoğan, İlim Yayma Ödüllerini anlattı: Akademiyi özendirmek istiyoruz İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, yaklaşan İlim Yayma Ödülleri töreni öncesinde, Beşiktaş’taki bir otelde aralarında Yayın Koordinatörü’müz Yücel Koç’un da olduğu basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.