Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Bir tarafta Boğaz’ın kenarına sığınmış kayıklar, huzurun bestelendiği evler, mazinin yalıları, ihtişamlı mabetler… Diğer yanda İstanbul’un artık hiçbir zaman var olmayacak simaları; kayıkçılar, fesli adamlar, eski hanım efendiler… İstanbul, asırlar boyunca bir mıknatıs gibi ressamları üzerine çekti. Her gelen kendine göre bir şeyler buldu, resmetti… Günümüzde ise İstanbul’a dair hatırı sayılır klasik resim meydana geldi.

Kırkıncı senesini kutlayan Artam Antik AŞ de bugüne kadar koleksiyoncularla buluşturduğu İstanbul’a dair eserlerden bir kısmını özel bir sergiyle bugünlerde sanatseverlerle buluşturuyor. “Tuvallerde İstanbul” adlı sergi; Saray ressamı Fausto Zonaro’dan Germain Fabius Brest’e, Hoca Ali Rıza’dan İbrahim Çallı’ya, klasik resmin ustalarının 75 eserini bir araya getiriyor. İstanbul resimleri aynı zamanda mazinin renkli ve huzurlu günlerini, keşmekeşi yaşayan şehir sakinlerine hatırlatıyor. Sergide 1600’lü yıllardan 1900’lerin sonlarına tarihlenen tablolar yer alıyor; Eczacıbaşı ailesi gibi tanınmış 60 koleksiyondan 75 eser bir araya geliyor.

40. YIL KUTLAMASI

Bu sene 40. yıllarını kutladıklarını söyleyen Artam Antik AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Artam “Bildiğiniz gibi 25 seneye yakın zamandır İstanbul’daki Resim ve Heykel Müzesi kapalı. Dolayısıyla insanlar bu eserleri unuttular. Biz de klasik resme ilgiyi artırmak için sattığımız İstanbul resimlerini bu sergi için topladık. Burada koleksiyoncular resimlerini bir nevi sanatseverlerle paylaşıyorlar” diyor.



‘Tuvallerde İstanbul’ sergisi, 22 Aralık’a kadar Maçka’daki Antik Palace’ta görülebilecek.

MÜZE GİBİ BİR SERGİ

İstanbul’un sanatçılar için hep önemli bir şehir olduğunu kaydeden Artam “İstanbul dünyada bir marka. Herkes İstanbul’a gelmek, her ressam İstanbul’u çizmek istiyor. Oryantalistler bile geçmişte gelmişler, çizmişler. Bu yüzden İstanbul’la alakalı çok fazla tablo var. Burada ise sadece bir kısmını sergileyebiliyoruz. Sergide Primitiflerden başlayarak en önemli Türk ressamlarının eserleri ile Oryantalist ressamların tablolarını bir araya getirdik. Müze koleksiyonu gibi sergi oldu” ifadelerini kullanıyor.

KLASİK RESME RAĞBET BİTMEZ

Sanat dünyasına ilginin son dönemde arttığını vurgulayan Turgay Artam “Pandemi döneminde bizim yaptığımız online satışlarda inanılmaz artışlar oldu. Bütün dünyada klasik resimlere rağbet devam etmekte. Zaten klasik resim varsa çağdaş resim vardır. Bu eserlerin sayıları ise çok az. Hoca Ali Rıza’nın, Zonaro’nun yaptığı eserlerin adetleri belli. Onun için ileriye dönük olarak kıymetlenecekler. Bugün de önemli sanatçıların tabloları çok ilgi görüyor” diyor.

BİR ASIR SONRA ORTAYA ÇIKAN 'AYASOFYA'

Ayasofya Camii resimleriyle tanınan ve kadim mabette resim yapması için Osmanlı Sarayı tarafından kendisine “irade-i seniye” verilen ressam Şevket Dağ’ın bugüne kadar hiç sergilenmeyen resmi de sergide gün yüzüne çıkıyor. Resmin kıymetini anlatan Turgay Artam “Aşağı yukarı 100 senelik bir resim ve bir asırdır aynı ailenin koleksiyonunda kalmış. Eserin çok detayları var. Bunun sebebi ise ressam Şevket Dağ’ın zamanın padişahından özel izin alıp çok uzun zaman Ayasofya’nın içerisinde resim yapmış olması. Çok nadir bulunan bir eser. Ressam, ışık kullanımı ve detaylarıyla inanılmaz bir eser ortaya çıkarmış” ifadelerini kullanıyor.

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