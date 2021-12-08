Türkiye Gazetesi

New York’ta yaşayan milyarder koleksiyoncu Michael Steinhardt'ın, yasa dışı yollarla elde ettiği 70 milyon dolar değerindeki 180 parça çalıntı sanat eserini ait olduğu ülkelere iade etmesi karar verildi.

70 MİLYON DEĞERİNDELER

Manhattan Bölge Savcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, 70 milyon dolar değerindeki 180 parça çalıntı sanat eserini teslim ettiği, eserlerin ait olduğu ülkelerdeki sahiplerine iade edileceği belirtildi.

14 TANESİ ANADOLU MENŞELİ

Başta Türkiye, Bulgaristan, Yunanistan, İtalya, Lübnan, Ürdün, Mısır, İsrail ve Suriye olmak üzere 11 ülkeden 180 kültür varlığı üzerinde yapılan incelemede ise, 14 tanesinin Anadolu menşeli olduğu belirlendi.

TÜRKİYE’YE İADE EDİLECEK

Geyik benzeri riton, altın giysi aparatı, ana tanrıça idolü, dağ keçisi heykelciği, kuş idolleri ve Kilia idolü de dahil olmak üzere Anadolu kökenli olduğu tespit edilen 14 eserin 2022’nin ilk çeyreğinde Türkiye’ye iade edileceği belirtildi.

YASA DIŞI YOLLARLA ELDE ETMİŞ

Bölge Savcısı Cy Vance Jr. basın açıklamasında, Steinhardt'ın 2017'de 1000'den fazla tarihi eseri satın alması üzerine soruşturma başlattıklarını ve 180 parça eserin ülkelerinden yasa dışı yollarla çıkarıldığına dair ikna edici kanıtlara ulaştıklarını bildirdi.

Steinhardt'ın yeni sanat eserleri elde etme arayışının "coğrafi veya ahlaki sınır tanımadığını" ifade eden Vance, bu durumun "suç patronları, kara para aklayıcıları ve mezar kazıcılarını" cesaretlendirdiğini vurguladı.

ÖMÜR BOYU YASAK GETİRİLDİ

Savcılığın açıklamasında, Michael Steinhardt'ın sanat eseri edinmesine "bir ilk olarak" ömür boyu yasak getirildiği, ünlü koleksiyoncunun bu yasağa uyacağını taahhüt ettiği bilgisi paylaşıldı. Steinhardt'ın koleksiyonuna yönelik cezai soruşturma 2017'de, zengin işadamının Lübnan iç savaşı sırasında çalınan milyonlarca dolarlık bir boğa başı heykelini satın alıp Metropolitan Sanat Müzesi'ne ödünç vermesiyle başlamıştı.

MİCHAEL STEİNHARDT KİMDİR?

81 yaşındaki ABD’li iş insanı Michael Steinhardt, 1967'den 1995'e kadar yıllık ortalama yüzde 25 getiri sağlayan Steinhardt Partners adlı bir hedge fonu kurmasıyla tanınıyor. 2014 yılında yayımlanan bir makalede, "Wall Street'in en büyük tüccarı" olarak tanımlanan Steinhardt’ın Forbes verilerine göre ise şahsi serveti 1,2 milyar dolar.

Hayırsever ve eski antika alıcısı olarak tanınan Steinhardt, genç Yahudi Amerikalıların İsrail gezi düzenlemeleri için fon sağlayan bir vakıf olan Birthright Israel'in kurucu ortağı olarak durumunda bulunuyor.

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