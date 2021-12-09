Türkiye Gazetesi

Küresel renk otoritesi Pantone Renk Enstitüsü 2022’nin rengi belli oldu. Bu yıl mevcut renk veri tabanından seçmek yerine ilk kez yepyeni bir renk tonu üretilerek mavinin sabitliğini kırmızının heyecanıyla harmanlayarak yenir bir mavi tonu oluşturuldu. ‘Sakinliğe ilham veren ancak menekşe kırmızısı alt tonla canlandırılan bir mavi' seçen Pantone, 2022'nin rengine 'Very Peri' adını verdi.

2022’NİN RENGİ VERY PERİ

"Yeni bir renk bulmak bizim için gerçekten önemliydi” diyen Pantone Renk Enstitüsü İcra Direktörü Leatrice Eiseman, “PANTONE 17-3938 Very Peri seçimi, güvenilir ve sevilen mavi renk ailesine yeni bir bakış açısı ve vizyon getiriyor. Very Peri, canlı, neşeli bir tavır ve dinamik bir duruş sergiliyor" dedi.

İÇİNDE YAŞADIĞIMIZ DÖNÜŞTÜRÜCÜ ZAMANLARI TEMSİL EDİYOR

Pantone Renk Enstitüsü Başkan Yardımcısı Laurie Pressman da “Toplum, rengi kritik bir iletişim biçimi, fikirleri ve duyguları ifade etmenin ve etkilemenin, etkileşim kurmanın ve bağlantı kurmanın bir yolu olarak kabul etmeye devam ediyor. Bu yeni kırmızı-mor tabanlı mavi renk tonunun karmaşıklığı, önümüzde uzanan geniş olasılıkları vurguluyor. Uzun bir izolasyon döneminden çıkarken, Very Peri, günlük yaşam anlayışımızın değiştiği, fiziksel ve dijital yaşamlarımızın daha iç içe geçtiği, içinde yaşadığımız dönüştürücü zamanları temsil ediyor" dedi.

Sanatta renkli hafta İstanbul bu hafta geniş bir yelpazede, birbirinden farklı faaliyetlerle konser, sergi, tiyatro ve performanslara sahne olacak.