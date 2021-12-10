Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

12 Aralık’a kadar film gösterimleri ve panellerle dolu dolu geçecek olan festivalin “Uluslararası Kısa Film Yarışma Kategorisi’nde “En İyi Film Ödülü” için 8 film yarışacak. Direktörlüğünü sinema yazarı Kerem Akça’nın üstelendiği Uzun Metraj Film Seçkisi’nde ise bu yıl Türkiye’de ilk defa gösterilecek olan Yuusuke Hirota’nın “Poupelle of Chimney Town”, Jonathan Nossiter’ın “Last Words”, Matthew Eade’nin “A Black Rift Begins to Yawn”filmleri yanı sıra Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde” filmi yer alıyor.

Malatya Film Festivali 10 Aralık'ta başlıyor Malatya Uluslararası Film Festivali bu sene UNESCO Dünya Mirası Kalıcı Listesi’ne giren “Aslantepe” temasıyla 10. defa yapılacak.

Âlemlere Rahmet Film Festivali'nin ‘En İyisi’ ‘Bir Nehir Kıyısında’ Yedinci Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali, önceki gece Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilen kapanış ve ödül töreniyle sona erdi.