Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Sergi, bilgi ve bilmek istemediğimiz şeyler üzerine kurgulanan yedi sanat işi ile sekiz video-konuşmadan oluşuyor. Sergide yer alan eserler bilginin tabiatına, bilmemeyi seçtiğimiz konulara ve bu seçimin sebebine değiniyor. Küratör Ertan “Bazı şeyleri bilmemeyi tercih ediyoruz. Cehaletimizi de kendi tercihlerimizle oluşturuyoruz. Neyi bilmek istemiyoruz ?” diyor. Sergi 12 Şubat 2022’ye kadar görülebilecek.

NASA Uzay Sergisi İstanbul'da kapılarını açtı NASA Uzay Sergisi, İstanbul Ataşehir'de kapılarını ziyaretçilere açtı.

Meşhur ressamlardan İstanbul sergisi “Tuvallerde İstanbul” adlı sergi, klasik resmin ustalarının 75 eserini bir araya getiriyor.