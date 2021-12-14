Türkiye Gazetesi

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin yasa dışı yollarla elde ettiği tarihi eserleri satmaya çalıştığı bilgisi üzerine harekete geçti. Ardından teknik ve fiziki takip başlatıldı.

ZANLI GÖZALTINA ALINDI

Bir süre izlenen zanlıya ait araç, ekipler tarafından il merkezinde durduruldu. Araçta yapılan aramada, altın kaplama ahit sandığı ve altın sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

2017'DE AMASYA'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çorum Müze Müdürlüğü uzmanlarının yaptığı incelemede, sandık ile sikkenin, 2017 yılında Amasya'da bulunan ve Hz. Süleyman'a ait olduğu tespit edilen 11 parça tarihi eserin devamı niteliğinde olduğunu belirledi. Eserlerin Roma İmparatorluğu dönemine tarihlendiği tespit edildi.

ABD’li milyarder 70 milyon dolarlık tarihi eser çaldı: 14 Türkiye’ye iade edilecek ABD’de yaşayan milyarder iş adamı ve koleksiyoncu Micahel Steinhardt, yasa dışı yollarla elde ettiği 70 milyon dolar değerindeki tarihi eserleri, savcılığın verdiği kararla ait olduğu ülkelere iade etmesi karar verildi. Yapılan incelemelerde ise 14 tanesinin Anadolu menşeli olduğu belirlenen tarihi eserlerin Türkiye'ye iade edileceği belirtildi.

Tarihi eserleri talan eden definecilerden 'pes' dedirten rahatlık UNESCO’ya aday tarihi kent İznik, definecilerin merkezi haline gelirken çevredeki mağaralarda defineciler tarafından yaşam alanı olarak kullanılmaya başlandı.