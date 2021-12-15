Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişmeleri farklı bir bakış açısıyla ele alan Bernard Marr imzalı “Yapay Zekâ Devrimi” kitabı, Türkiye’deki okuyucularla buluştu. Popüler bir konuşmacı ve fütürist Marr’ın orijinal baskısı geçen sene yayınlanan kitabı, Akbank’ın desteği ile Türkçeye tercüme edilerek raflara çıktı. Optimist Yayın Grubu etiketi ile neşredilen eser, yapay zekâ teknolojisini tanıtan ve bunun iş hayatında nasıl kullanılabileceğini gösteren bir rehber mahiyetinde. Kitap, yapay zekâ devrimine uyum sağlandığı başarıların gelecekte de kalıcı olacağını vurguluyor.

Kitaplar 'yerli kâğıt' bekliyor! Dünyada yaşanan selüloz kriziyle birlikte Türkiye’ye kâğıt tedariki azaldı; kültür dünyasındaki çeşitlilik tehlikeye girdi. Yayıncılar, yerli kâğıt imalatının teşvik edilmesini bekliyor.