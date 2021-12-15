Türkiye Gazetesi

MURAT ÖZTEKİN

Manzaralar bu defa resimle değil video sanatı ile tasvir edildi, ortaya sıra dışı bir sergi çıktı... Contemporary İstanbul Vakfının Fişekhane’deki sanat sahası Cocoon’da dün kapılarını açan “Videodaki Manzara” adlı sergi, video sanatı ile canlılığın temeli olan yeryüzüne odaklanıyor. Sekiz sanatçının eserlerinin görülebildiği sergide; ekoloji, göç, kimlik, sosyal adalet ve insan hakları gibi konulara dikkat çekiliyor.

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın fotoğraf sanatçısı eşi Ebru Ceylan’ın “Kuşun Rüyası” adlı video eseri de sergide görülebiliyor. Sorularımızı cevaplayan Ceylan “Video uzun zamandır bana uzaktan göz kırpan bir alandı. Klasik sinemada üretim süreci hantaldır. Video ise sinema ve fotoğraf arasında melez bir alan olduğu için bana özgürleştirici geldi” diyor. Serginin temasının manzara gibi ilgilendiği alanlardan biri olduğunu vurgulayan Ceylan “Ben manzaraya sosyal bir gerçeklikten ziyade estetik bir ontoloji olarak bakıyorum. Burada insansız bir doğa üzerinden, bir hayvanın gözünden yola çıkmak istedim. Bir kuş, benim için özne oldu. Farklı coğrafyalarda çekimler yaptım” şeklinde konuşuyor.

NURİ BİLGE’YLE SANATIMIZ BENZER

Eşi Nuri Bilge Ceylan’la benzer bir sanat anlayışları olduğunu vurgulayan sanatçı “Eminim ki eşim Nuri Bilge ile birbirimizi çok etkiliyoruz. Belki de ruhsal olarak yakın olduğumuz için aynı tarz işlerden hoşlanıyoruz ya da zaman içerisinde aynılaşmaya başlıyor insan” ifadelerini kullanıyor.

Sergide çevrenin korunması gibi konulara dikkat çeken eserlerin yer aldığını söyleyen Contemporary İstanbul Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Güreli ise şöyle konuşuyor: Çevre problemleri hepimizin canını sıkıyor. Bu yüzden çağdaş sanat bu konuyu izliyor. Zannediyorum sadece video eserlerden oluşan bu sergiyle bir mesaj vermeye çalışıyoruz.

Küratörlüğünü Nazlı Pektaş’ın üstelendiği ve LG OLED’in teknoloji ortaklığı ile hayata geçirilen sergi, 28 Şubat 2022’ye kadar Cocoon’da görülebilecek.

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