Türkiye Gazetesi

Kastamonu'da ceviz tarlasını düzenlemek üzere giden çiftçinin iş makinasına, tarih takıldı. Ne olduğu anlamadığı küp için hemen ekiplere haber veren çiftçi sayesinde, Roma dönemi hakkında ipucu verecek bir tarihi eser ortaya çıkmış oldu.

PİTOS ROMA DÖNEMİNE AİT

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Suluca köyünde kendisine ait 1 dönümlük bahçede cevizlik alan için iş makinesi ile düzenleme çalışması yapan Ahmet Duran, 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ve Roma döneminden kalma pitos (küp) buldu. Çiftçi Ahmet Duran olayı hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri bahçede bulunan küpün tarihi olabileceğini değerlendirerek Kastamonu Kültür Müdürlüğü yetkililerine bilgi verdi. Kastamonu’dan gelen uzman ekipler, bahçeden çıkarılan pitosu incelemek üzere Kastamonu Müzeler Müdürlüğüne götürdü. Pitos üzerinde inceleme yapılacağı öğrenildi.

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