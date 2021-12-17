Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

'ÖRÜMCEK ADAM'DA "EVE DÖNÜŞ" BİTTİ

MASKE DÜŞTÜ ADAM GÖRÜNDÜ

Stan Lee ve Steve Ditko’nun 1962’de meydana getirdiği “Örümcek Adam”, her neslin kahramanı oldu veya yapıldı. Çizgi romanlar ile TV dizilerinden sonra yönetmen Sam Raimi'nin 2002'de başlattığı “Örümcek-Adam” üçlemesi, ardından Marc Webb'in iki “İnanılmaz Örümcek-Adam” filmi ve nihayetinde Marvel'in işe el atması...

“Eve Dönüş” olarak adlandırılan bu seride; rüşdünü ispat etmeye çalışan Peter, kendi semtinde dolaşmış; ikinci filmde ise vazifeye çağrılıp nispeten bunda muvaffak olmuştu.

Bugün gösterime girecek olan Jon Watts imzalı “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok”ta ise ilk defa 17'lik Peter Parker'ın “Örümcek-Adam” kimliği dünyaya ifşa oluyor ve kendisi adamlaşıyor. Serinin son filmi olan eserde Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch, Jacob Batalon, Jon Favreau, Jamie Foxx, Willem Dafoe, Alfred Molina, Benedict Wong, Tony Revolori ve Marisa Tomei başrolleri paylaşıyor.

Önceki hikâyeden devam eden filmin hemen başında Peter'ın kimliği aniden ortaya çıkar, dahası Quentin Beck'i öldürmekle suçlanır. Aslında insanlığa hizmet etmek isteyen ergen süper kahraman, TV'lerde halk düşmanı olarak anlatılmaktadır ve nihayetinde federaller tarafından gözaltına alınır.

DURUMU DÜZELTMEK UĞRUNA…

Lise son sınıfta okuyan Peter, bir nevi delil yetersizliğinden serbest kalır. Fakat kötü namından ötürü arkadaşları MJ ve Ned de mağdur olur; birlikte prestijli üniversite MIT’ye kabul edilmezler. Durumu düzeltmek isteyen genç adam, Bleecker Caddesi'ndeki Doctor Strange'in kapısını çalar ve çocukça bir edayla “Herkese benim kim olduğumu unutturabilir misin?” diye sorar. Strange ona yardım etmeye çalışır ancak, özel güçlerini kullanırken işler ters gider ve çoklu evren açılıp Peter Parker'ın Örümcek Adam olduğunu bilen herkes onun dünyasına dâhil olmaya başlar. Üstelik Green Goblin, Doctor Octopus, Sandman, Lizard ve Electro gibi örümcek maskesinin arkasında kimin olduğunu keşfeden bir sürü kötü kahraman vardır ve hepsi kapısını çalacaktır…

ÇOK FAZLA ÖRÜMCEK VAR!

Örümcek Adam karakteri, “Eve Dönüş Yok”la birlikte 2002’den beri sekizinci defa müstakil şekilde seyirci karşısına gelmiş oluyor. Evet, 19 senede çok fazla Örümcek Adam gördük ama bu defa süper kahramanlar janrı içerisinde başarılı bir eser ortaya çıkarılıyor. Film, daha önce yer alan kahramanlarını, seyirciye hatırlatıp güçlü ama dağınık bir eğlence sunuyor. Serinin hayranlarını bir sürü gönderme ve bilgiyle heyecanlandıran film, yine de daha evvel “Örümcek Adam” seyretmiş olmayı seyirciye bir ön şart olarak sunmuyor.

DUYGUSAL TARAF

Eser, üçlemenin sonu olarak Peter’ın “adam” olmasına da odaklanıyor. Üzerine atılan büyük suçlamalarla zor durumda kalan karakterin, çevresindekiler için giriştiği daha ağır mesuliyet öne çıkıyor… Hâliyle eserin duygusal tarafı, mizahi yönüne zaman zaman galebe çalıyor…

Hasılı “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok”, daha ziyade fanlarına yönelik bir yapım olsa da sinemaları renklendireceğe benziyor. Son olarak filmde ‘fan’lar için büyük sürprizler mevcut diyelim ve konuyu kapatalım...

Yönetmen: Jon Watts

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: ABD

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KAROL'DAN TESİRLİ DRAM

DERTLERİN 'KUMBARA'SI

Yönetmen Ferit Karol'un çeşitli festivallerde ödüller alan filmi "Kumbara" haftanın yerli dramlarından biri... Başladığı ek işten sonra hayatı değişen bir adama odaklanılan eserde; Murat Kılıç, Gülçin Kültür Şahin ve Mert Ateş gibi isimler rol alıyor.

Eserde geçen hikâye şöyle: Orhan 38 yaşında bir aile babasıdır. Bir kaza yüzünden komaya giren annesinin dertleri omuzuna yüklendiği gibi, kefil olduğu arkadaşının borcu da kendisine kalır. Dertli adan, bu safhada ailesiyle de problemler yaşamaya başlar. Sonunda taksi şoförlüğü gibi ek işler yapmak durumunda kalır. Ancak bu hâl, onu bambaşka birine çevirir…

Sıradan insanların hayatlarından çıkarılmış tesirli bir hikâyesi olan “Kumbara” buna rağmen tahmin edilebilir bir senaryo ihtiva ediyor.

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"KARANLIK KIZ"

SAHİLE VURAN KARANLIK MAZİ

"Kara Şövalye", "Anaokulu Öğretmeni" ve "Sherrybaby" gibi filmlerle adını duyuran Maggie Gyllenhaal da yönetmen koltuğuna oturan kadın oyunculardan biri oldu... Gyllenhaal, ilk uzun metrajlı filminde, yazar Elena Ferrante'nin “Karanlık Kız” (The Lost Daughter) romanını aynı isimle beyazperdeye taşıyor.

Eser, bir profesörün yaz tatilinde mazisiyle yüzleşmesine odaklanıyor. Tek başına tatilde çıkan Leda, genç bir anne ve kızıyla karşılaşıyor. Anne kız arasında var olan sıcak münasebet ise Leda'nın psikolojisini bozduğu gibi, kendi anneliğinde yaşadığı duygusal çalkantıları depreştiriyor ve içsel yolculuğa çıkıyor…

Olivia Colman, Dakota Johnson, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard ve Paul Mescal gibi güçlü bir oyuncu kadrosuna sahip eser, dünya prömiyerini yaptığı 78. Venedik Film Festivali’nde Gyllenhaal'a "En İyi Senaryo" mükâfatını kazandırmıştı.

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“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 1 Ocak’ta Sinemalarda Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Film, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.

Sinemalara yerli yapımcı darbesi Türkiye’de geride bırakmaya hazırlandığımız 2021 yılında, pandeminin de tesiriyle sinemadaki seyirci sayılarında büyük bir düşüş yaşandı...