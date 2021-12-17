Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Maryna Er Gorbach’ın yönetmenliğini, Mehmet Bahadır Er’in ise ortak yapımcılığını üstlendiği “Klondike” filmi, dünya prömiyerini Sundance Film Festivali’nde gerçekleştirecek. TRT Ortak Yapımı eser, 72. Berlin Uluslararası Film Festivali’nin “Panorama” bölümünde de gösterilecek.

Ukrayna-Rusya sınırında yaşayan hamile Ira’nın ayrılıkçı gruplar tarafından köyünün kuşatılmasına rağmen evini terk etmeyişiyle başlayan film, Ira ve ailesinin kendilerini uluslararası bir uçak kazası felaketinin merkezinde bulmalarını hikâye ediyor.

Sinemada bu hafta | 17 Aralık Jon Watts imzalı “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” filminde ilk defa “ağlı” süper karamanın kimliği ifşa oluyor. Mizahla dramın harmanlandığı eser, karakterleri ve atıflarıyla serinin hayranlarını memnun edeceğe benziyor.

Malatya Film Festivali'nde yerellik vurgusu: Kamera Anadolu’ya çevrilsin! Onuncu defa kapılarını açan Malatya Film Festivali, sinemada Anadolu’ya odaklanan eserleri bir araya getirdi.