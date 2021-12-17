Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Ödüllü genç keman virtüözü Yury Revich, Vivaldi’nin "Dört Mevsim"i ile Astor Piazzolla’nın "Buenos Aires’in Dört Mevsimi" eserini harmanladığı, "8 Mevsim" projesiyle İstanbullu müzikseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonunda 19 Aralık’ta gerçekleşecek konser, saat 19.00’da başlayacak.

Sinemada bu hafta | 17 Aralık Jon Watts imzalı “Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok” filminde ilk defa “ağlı” süper karamanın kimliği ifşa oluyor. Mizahla dramın harmanlandığı eser, karakterleri ve atıflarıyla serinin hayranlarını memnun edeceğe benziyor.

“Kesişme; İyi ki Varsın Eren” 1 Ocak’ta Sinemalarda Eren Bülbül ve Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu edinen TRT Ortak Yapımı “Kesişme; İyi ki Varsın Eren” filminin üçüncü tanıtımı yayınlandı. Film, şehit Eren Bülbül’ün doğum günü olan 1 Ocak’ta vizyona girecek.