Türkiye Gazetesi

J.K. Rowling'in fantastik romanlarından uyarlanan ve tüm dünyada büyük ilgi gören Harry Potter serisinin 20. Yıldönümünü kutlamak için "Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts"tan (Hogwarts’a Dönüş) ilk ekip posteri de yayınlandı.



Harry Potter’ın Ron’u baba oldu İngiliz yazar J.K. Rowling tarafından yazılan fantastik roman serisinden uyarlanan film serisi Harry Potter filminde oynadığı Ron Weasley karakteri ile ünlenen oyuncu Rupert Grint ilk kez baba oldu.



HBO MAX'TE YAYINLANACAK

Harry Potter serisinin ilk filmi olan Felsefe Taşı 20. yıl dönümünde serinin yıldızları Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson ve yönetmen Chris Columbus bir araya gelerek filmleri ve ürünleri konuşacak. Return to Hogwarts (Hogwarts'a Dönüş) fragmanı serinin hayranları tarafından milyonlarca kez izlendi. Oyuncuların film setinde bir araya geleceği Harry Potter Hogwarts'a Dönüş isimli özel program, yılbaşında HBO Max'te yayınlanacak.





Posterde ön tarafta Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson yani Harry, Ron ve Hermione, çevresinde Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), James ve Oliver Phelps (Fred ve George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom) ve Alfred Enoch (Dean Thomas) yer alıyor.



1 OCAK 2022 TARİHİNDE YAYINLANACAK



“Return to Hogwarts",(Hogwarts'a dönüş) 1 Ocak 2022 tarihinde yayınlanacak. Yapım, başrol oyuncuları Daniel Radcliffe, Emma Watson ve Rupert Grint'in oynadıkları karakterleri daha derin ele alınacak ve oyuncularla ve film ekibiyle yapılan röportajlar içererek keyifli bir içerik sunacak.



Harry Potter’ın heykeli Londra'ya dikildi Dünya genelinde pek çok hayranı bulunan, okunma ve izlenme rekorları kıran Harry Potter’ın heykeli İngiltere’nin başkenti Londra’da bir meydana konuldu.



Hogwarts'a Dönüş programının mayıs ayında yayınlanan Friends’in ‘Reunion’ tarzında olması bekleniyor. HBO Max tarafından yayınlanacak Hogwarts'a 1 Ocak 2022'de streaming servisinde yayınlanacak. Haryy Potter ve Felsefe Taşı 1 Şubat 2002 tarihinde yayınlandı.

Filmin ilk ekip posteri de yayınlandı.posterinde ön tarafta Daniel Radcliffe, Rupert Grint ve Emma Watson yani Harry, Ron ve Hermione, çevresinde Tom Felton (Draco Malfoy), Evanna Lynch (Luna Lovegood), James ve Oliver Phelps (Fred ve George Weasley), Bonnie Wright (Ginny Weasley), Matthew Lewis (Neville Longbottom) ve Alfred Enoch (Dean Thomas) yer alıyor.

