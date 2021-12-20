Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen faaliyette hüsn-i hat, tezhip, minyatür ve çini alanlarında dereceye giren eserlerden oluşan sergi de ziyarete açıldı.

Yemenli hattat Abdulrahman Hasan İbrahim Al-Saeedi “Hüsn-i Hat Sülüs-Nesih Kıt’a”, Suudi Arabistan’dan Hany Fawzy Shaaban Mohamed El Tawel “Hüsn-i Hat Celi Sülüs”, Yılmaz Turan “Hüsn-i Hat Celi Talik”, Kadir Ertürk “Çini”, Emine Solak “Tezhip” ve Meliha Ayla Sayitoğlu “Minyatür” dalında birinci oldu.

Eserlerin yer aldığı sergi, 24 Aralık’a kadar Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde görülebilecek.

Akbank Sanat'ta sergi: Cehalet üzerine sanatsal işler Beyoğlu’ndaki Akbank Sanat, bugünlerde “Seçilmiş Cehalet: Bilgi ve Bilmek İstemediğimiz Şeyler Üzerine” adlı sergiye ev sahipliği yapıyor.