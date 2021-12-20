Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) İstanbul Şubesi tarafından her sene tertiplenen festival bugün Atatürk Kültür Merkezi’ndeki (AKM) açılış programıyla başlayacak. En büyük gayelerinin yeni nesillerin büyük isimleri tanıması olduğunu vurgulayan TYB İstanbul Şube Başkanı Mahmut Bıyıklı, “Sezai Karakoç toplumumuza yolunu ve yönünü kaybettirmeyecek bir külliyat bıraktı. Bize düşen, bu hazineden gençlerimizi haberdar etmek. Bu manada Sezai Karakoç’la ilgili en kapsamlı programa da imza atmış olacağız. Festival boyunca Karakoç, her yönüyle konuşulacak. Bütün edebiyatseverleri yedi gün sürecek festivalimizin coşkusunu yaşamaya bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Sultanbeyli Belediyesinin desteklediği festival çerçevesinde şiir dinletilerinin yanı sıra birçok söyleşi yapılacak.

Sezai Karakoç hayatını kaybetti Türk şiirinin ve düşünce dünyasının usta ismi Sezai Karakoç'u hayata veda etti. Şair, yazar, fikir adamı ve siyasetçi kimliği ile kendisini 'Diriliş Nesli'ne adayan Sezai Karakoç, İstanbul’da 88 yaşında Hakk’ın rahmetine kavuştu.

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