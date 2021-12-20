Türkiye Gazetesi

Mirasımız Derneği ve Dünya Karikatüristler Birliği (UWC) tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmanın kazananları, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde düzenlenen törende bir araya geldi.

Yarışmada Belçika’dan Stefaan Provijn birincilik, İran’dan Ali Ghanaat ikincilik ve Türkiye’den Melike Sümeyye Aysal ise üçüncülük mükâfatını aldı. Öte yandan yarışmaya gönderilen eserlerden seçilen 73 çalışma da, Esenler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde açılan sergide ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Yarışmanın koordinatörü ve Uluslararası Karikatüristler Birliği Başkanı Ahmet Altan gecede yaptığı konuşmada Kudüs’ün herkesin kırmızı çizgisi olduğunu, bu yarışmanın içinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

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