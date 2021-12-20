Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Necip Fazıl Kısakürek’in varoluşa dair unutulmaz tiyatro eseri “Bir Adam Yaratmak” beyazperdeye adapte ediliyor… “Bir Düş Gördüm” eseriyle dünyanın çeşitli festivallerinden ödüllerle dönen genç yönetmen Murat Çeri, bir yazarın geçirdiği ruh çilesini işleyen eserin filme dönüştürülmesi için çalışmalara başladı.

Film projesini gazetemize açıklayan yönetmen Çeri “Büyük Doğu kurumsal çatısı altında Necip Fazıl Kısakürek’in vârisleriyle anlaşarak, proje için imzaları attık” diyor. “Bir Adam Yaratmak” isimli filmin senaryo çalışmalarının başladığını söyleyen Çeri “Bu güçlü metne çok dokunmak istemiyoruz. Bu sebeple senaryoyu, ‘çekim senaryosu’ olarak Necip Fazıl’ın oğlu Mehmed Kısakürek’le beraber hazırlıyoruz. Birlikte önümüzdeki senenin sonuna doğru senaryoya son noktayı koyacağız. Arından da fon arayışına girip, çekimler için çalışmalara başlayacağız. Filmi 2024 yılında tamamlamayı hedefliyoruz” şeklinde konuşuyor.

HEDEFİMİZ OSCAR’LI OYUNCULARLA ÇALIŞMAK

“Uluslararası çapta bir şeyler yapmak niyetindeyiz” diyen yönetmen Çeri “İlk hedefimiz filmi, Oscar’lı oyuncularla İngilizce olarak çekmek. Çünkü bu oyun, William Shakespeare’in eserlerinden aşağı kalır değil. Necip Fazıl’ın dehasının dünyada tanınması ve hatırlanması için çok önemli oyuncularla çekilmesi lazım” ifadelerini kullanıyor.

SOSYOLOJİK BİR İHTİYAÇ

Eserin sinemaya dapte edilmesinin büyük bir sosyolojik ihtiyaç olduğunu söyleyen Çeri, şunları söylüyor: “Şu anda gençlik, dünyaya pragmatist bir şekilde bakıyor, varlık sebebini düşünmüyor. Bu geldiğimiz son nokta... Dolayısıyla insanlara bir şeyleri hatırlatabiliriz. Tekrar kendimizi ‘Neden varız?’ diye sorgulayabiliriz. İnsanın kendi iç muhasebesini ve dış muhakemesini yapmadan, kendi varoluşunu tamamlaması mümkün değildir.”

GÖRÜNTÜNÜN DİLİ ZEVKLİ

“Bir Adam Yaratmak” adlı eserin çok kuvvetli bir edebî tarafı olduğunu vurgulayan Murat Çeri “Görüntünün diliyle bir tiyatro eserini anlatmak çok zevkli. ‘Bir Adam Yaratmak’ ise çok kuvvetli bir eser. Büyük Doğu bana iltifat etti. Şimdi bir yola girdik. Ben bir düş kurdum. Ne kadarı nasip olur bilmiyorum” diyor.

YÜCEL ÇAKMAKLI DİZİSİNİ YAPMIŞTI

Necip Fazıl Kısakürek’in 1937 yılında üç perdelik oyun olarak kaleme aldığı “Bir Adam Yaratmak”, Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri kabul edilerek, sayısız defa tiyatroda sahnelendi. Kendini “yaratıcı” zanneden bir yazarın sonunda, hakikatle yüzleşmesini mevzu edinen eser, 1978 yılında merhum yönetmen Yücel Çakmaklı tarafından üç bölümlük bir dizi olarak TRT’de yayınlanmıştı.

AKM’de Necip Fazıl Kısakürek oyunu Necip Fazıl Kısakürek’in “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Tiyatro Salonunda sahne aldı.

Necip Fazıl’ın ‘Artisti’ Bir haziran günü hayata gözlerini kapayan Cahit Zarifoğlu’nun 47 senelik kısa hayatına en çok tesir eden yazar, kendisine “Artist” diyen Necip Fazıl Kısakürek’ti. Öyle bir “dostlukları” vardı ki Necip Fazıl’ın vefatından sonra bile devam etti!