Türkiye Gazetesi

KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Türk sanat tarihinde derin izler bırakan Abdülmecid Efendi’nin hayatı ve sanatı üzerine kurgulanan “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi, Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde bugün kapılarını açtı. Sabancı Holding’in desteğiyle 1 Mayıs 2022'ye kadar sanatseverlerle buluşacak sergi; Abdülmecid Efendi’nin Pierre Loti’ye hediye ettiği orijinal çerçeveli 2 resim dâhil 60 tablo ve 300’ü aşkın belgeden meydana geliyor.

"SANATIN GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Serginin açılışı için düzenlenen basın toplantıda konuşan Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper, “Sanatın kapsayıcı, birleştirici, bütünleştirici ve ilham verici gücüne; yaydığı umuda inanıyoruz. Ve işte tam da bu nedenle hangi alanda ne iş yapıyorsak yapalım, sanat bizim vazgeçemeyeceğimiz en önemli değerimiz olarak yerini koruyor” dedi.

1 MAYIS 2022'YE KADAR AÇIK

Küratörlüğünü Sakıp Sabancı Müzesi Müdürü Dr. Nazan Ölçer’in üstlendiği “Şehzade’nin Sıra Dışı Dünyası: Abdülmecid Efendi” sergisi 1 Mayıs 2022 Pazar gününe kadar pazartesi hariç 10.00 – 18.00, cumartesi 10.00 – 20.00 saatleri arasında SSM’de Galeri-2’de ziyaret edilebilecek.



Türk sanatçılar sanal sergide Londra Yunus Emre Enstitüsü tarafından bu yıl üçüncüsü tertiplenen “Türk Toplumu Sanat Sergisi” online olarak sanatseverlerin ziyaretine açıldı.

Dünya, Türk sanatını onun elleriyle tanıdı Türkiye’ye geldiğinde ana dilini bile konuşamayan Selma Suna Koçal, hayran kaldığı çini ve ebru sanatına ömrünü adadı.