Türkiye Gazetesi

Türkiye’de 5 yaşında çocukların yüzde 71’inin evinde 3’ten az kitap var… “Okuyan Bir Gelecek projesi” çerçevesinde bugüne kadar 7 bin çocuğu kitap setleriyle buluşturan AÇEV ise, 100 bin çocuğa ulaşma hedefi doğrultusunda yeni senede herkese çocuklar için bağışta bulunma çağrısı yapıyor. AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt, “Yüksek sosyoekonomik düzeye sahip ailelerde yetişen çocuklar 4 yaşına kadar 45 milyon kelime duyarken, düşük sosyoekonomik seviyede yetişen çocuklar sadece 13 milyon kelime duyuyor. 32 milyonluk fark hem bireylerin sonraki hayatını, hem de ekonomiden toplumsal yapıya tüm ülkeyi etkiliyor. Temel okuryazarlık becerileri gelişen çocuk nüfusundaki yüzde 10’luk bir artış o ülkenin yıllık büyüme oranında yüzde 0,3’lük bir artışa denk geliyor. Gelin, Okuyan Bir Gelecek’i birlikte toplumsal bir seferberliğe dönüştürelim ve kitabı olmayan çocuk kalmaması için bu yılbaşında Okuyan Bir Gelecek’e bağış yapıp sevdiklerimize çocukların mutluluğunu hediye edelim” dedi.

SANATÇILAR DESTEK VERİYOR

100 bin çocuğu kitap sahibi yapmayı hedefleyen AÇEV’e sanatçılar destek veriyor. En son Mert Fırat ve Tilbe Saran çocuklar için kitap okuyarak vakfa destek verdi.

Kitaplar 'yerli kâğıt' bekliyor! Dünyada yaşanan selüloz kriziyle birlikte Türkiye’ye kâğıt tedariki azaldı; kültür dünyasındaki çeşitlilik tehlikeye girdi. Yayıncılar, yerli kâğıt imalatının teşvik edilmesini bekliyor.

Ebru Turhan'dan kitap: Şirket müzeciliği kültür mirası Türkiye’de şirket müzesi kavramına katkıda bulunmak adına araştırmalar yapan Ebru Turhan, yurt içinde ve yurt dışındaki gözlemlerini bir kitapta topladı. Global marka hâline gelmek isteyen sanayi kuruluşları için rehber mahiyeti taşıyan “Köklere Yolculuk” isimli kitap, raflardaki yerini aldı.

MEB'den 'dijital' adım: Ders kitapları çevrim içi incelenecek Taslak ders kitaplarını inceleme ve değerlendirme süreçlerini çevrim içi ortama taşıyan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), zaman ve maliyet tasarrufunun yanı sıra değerlendirmelerin daha nitelikli ve hızlı gerçekleştirilmesini sağlamayı planlıyor.