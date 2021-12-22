Türkiye Gazetesi

Murat ÖZTEKİN

Bu yıl “Konu Uzun Film Kısa” sloganıyla “Yeni Dünyada Yeni Meslekler” temasıyla düzenlenen Sabancı Vakfı 6. Kısa Film Yarışması’na Türkiye’nin 31 farklı şehrinden 130 film başvurdu. Ön jüri değerlendirmesinin ardından, finale kalan 12 filmin ve yönetmenlerinin isimleri Kısa Film Platformu web sitesinde (www.kisafilmuzunetki.org) duyuruldu.

Finale kalan 12 kısa film jüri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girmeye hak kazanan üç kısa film belirlenecek. Ödüller 12 Ocak’ta Sabancı Center’da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Yarışmanın birincisi 25 bin TL, ikincisi 20 bin TL, üçüncüsü de 15 bin TL ile ödüllendirilecek.

'Rust' filmi setinde hayatını kaybeden yönetmenin babası konuştu Rust filminin setinde kazara öldürülen görüntü yönetmeni Halyna Hutchins’in babası Anatoly Androsovych, kızının ölümünden aktör Alec Baldwin’in “en azından kısmen sorumlu olduğunu” ifade etti.

Necip Fazıl'ın tiyatro şaheseri film olacak Türk tiyatrosunun trajedi şaheseri olarak kabul edilen Necip Fazıl’ın “Bir Adam Yaratmak” adlı oyunu, milletlerarası bir projeyle, İngilizce olarak filme dönüştürülecek. Eserin yönetmenliğini üstlenen Murat Çeri, insanlara varlık sebeplerini hatırlatmak istediklerini söylüyor.